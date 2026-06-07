お笑いコンビ、ラパルフェの都留拓也（31）尾身智志（31）が6日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。コンビの不仲を暴露された。放送は先週に引き続きラパルフェをゲストに迎えてスタートした。明石家さんまは「仲が悪い」とぼやき、「これは“仲が悪い”で（先週の放送が）終わってるからな」と語った。ラパルフェにモノマネされているニューヨークの屋敷裕政（40）は「よかったよかった