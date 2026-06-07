【セブン-イレブン】から、人気キャラクターとコラボしたかわいい商品が登場！ パン・スイーツ・お菓子などいろいろな商品がありますが、今回は「コラボスイーツ」を紹介します。見た目のかわいさだけでなく、食感もポイント。5/26より順次販売がスタートしているので、ぜひチェックしてみて。 しあわせ食感に注目！ 今回コラボしたキャラクターは、青いモケモケの体がキュートな「