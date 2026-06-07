【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は６日、メキシコ１部のティグレスの練習場でトレーニングを行った。３日の合宿開始から２日間、別メニュー調整が続いていたＤＦ瀬古歩夢（ルアーヴル）は、５日の非公開練習からチームに完全合流していたことを明かし「全然大丈夫」と言い切った。７日に２６歳の誕生日を迎える瀬古。別メニューが続いていた調整について「