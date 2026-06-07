これは知人のA子さんに聞いたお話です。 我が子のスポーツを熱心に応援するパパ友の存在は心強いものです。ですが、その熱意が思わぬ方向へ暴走してしまったら？ 良かれと思って伝えていた「毒」が子どもたちの心に忍び寄った時に、事態を動かしたのは、子どもたちの真っ直ぐな言葉でした。 子どもたちにサッカーチームの移籍を勧めるも……