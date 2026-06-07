パンジャタワーの前走、高松宮記念4着は、着順以上に評価できる内容だった。２月１４日にサウジアラビアで出走し、その後わずか中5週でG1へ。海外遠征に加え、長距離輸送の疲労を考えれば、決して楽なローテーションではなかった。帰国後は着地検疫もあり、放牧先で十分な休養を取る時間も限られていたとみられる。コンディションを整えるには厳しい条件が重なっていた。それでもG1で4着を確保したのは、地力の高さがあっ