◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、初回に２安打１失点を許して以降は完璧投球で８回までを投げきる内容で、エンゼルス戦初勝利＆今季６勝目の権利を得て降板した。８回４奪三振２安打１失点の快投。メジャー３年目で初完投も目前に迫ったが、お預けとなった。山本は