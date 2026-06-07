◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、８点リードの８回１死で迎えた第５打席は四球を選び、この日３出塁。打率を再び３割に乗せ、リーグトップの出塁率は４割１分７厘となった。この日は１