米国との戦争が完全に終わっていない状況で北中米ワールドカップを準備しているイランのサッカー代表チームがビザ問題で難関に当たった。ロイター通信はホワイトハウス当局者の話として、5日夜にイラン代表選手に米国入国ビザが発給されたと報道した。これにより選手らのワールドカップ本戦出場には問題がなくなった。しかし代表チームを運営する核心スタッフのビザが大挙拒否されたことがわかりイラン側の反発が強まっている。イ