「両国（ロシアと北朝鮮）間の交通網拡大を検討している」。ロシアのコズロフ天然資源相は2日、リアノーボスチ通信とのインタビューで「モスクワ〜平壌（ピョンヤン）直行便の需要が増加している」としながらこのように話した。彼は「モスクワ〜平壌直行便が開設されてからまだ夏の観光シーズンは一度しか経験しておらず、（モスクワと）元山（ウォンサン）直行便開設の経済性を評価するには早い」としながらも「双方とも交通連結