俳優の水上恒司（２７）と東方神起のユンホ（４０）が７日、都内で、日韓の刑事役でバディを組んだ日韓合作映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」の公開御礼舞台あいさつを、犯罪集団ボス役の福士蒼汰（３３）、内田英治監督と行った。「２０代、３０代、４０代のステキなイケメンたち」（内田監督）が入場すると、大半が女性客の場内は悲鳴のような絶叫で満たされた。今作はマ・ドンソクが主演する韓国の人気映画「犯