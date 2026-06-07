モデルで女優の佐田真由美（４８）が７日、フジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク」に生出演し、番組コメンテーターを務めた。番組では、糖尿治療薬「マンジェロ」の不正売買について取り上げた。ＳＮＳなどで広まり、若い世代を中心にダイエット目的での使用が急増していることを伝え、健康障害が発生する危険性や実際に使用した人の副作用についても紹介した。１７歳と１５歳の２人の娘を持つ母でもある佐田は「若い世代にこ