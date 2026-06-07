俳優の水上恒司（２７）と東方神起のユンホ（４０）が７日、日韓の刑事役でバディを組んだ日韓合作映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」の公開御礼舞台あいさつを、犯罪集団ボス役の福士蒼汰、内田英治監督と行い、仰天の撮影秘話を明かした。映画には水上とユンホが「ママチャリとそばチャリ」（水上）でチェイスする場面があり、ユンホは「思ってたよりキツくて、隣を見たら水上さんが必死で頑張ってるので、負けない