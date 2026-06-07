◇令和8年度全国高校総体（インターハイ）サッカー大阪大会準決勝近大付1―0大院大付（2026年6月6日ヤンマースタジアム長居）跳ね返され続けた4強の壁を近大付がついに打ち破った。就任4年目でつかんだ全国切符。寺師悠斗監督は終了の瞬間、こみ上げる涙をこらえる事なくかみしめた。「初めての事で全然実感が湧かなくて。頭が真っ白になってました」とにかく結果が欲しかった。リスク回避という意味合いも含めて序盤