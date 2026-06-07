ファン投票で巨人のヒーローを選出する「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！月間ベストヒーロー賞」の５月度の結果が７日発表され、野手部門は坂本勇人内野手、投手部門は戸郷翔征投手が選出された。坂本は５月１３日の広島戦（福井）で延長１２回に逆転サヨナラ３ランを放ち、史上４８人目の通算３００号を達成。「ファンの方が期待している中で打てて、こうやって選んでいただいてうれしいです」と表彰セレモニーで笑顔を見せた。