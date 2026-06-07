俳優の川崎麻世が6日に自身のアメブロを更新。舞台の稽古に持参している妻・花音さん手作り弁当を公開した。この日、川崎は「『ギンザマイトガイ』昨日から立ち稽古が始まりました」と報告し「舞台の稽古期間中は毎回妻が愛妻弁当を作ってくれます」と説明。2食分だという彩り豊かな弁当の写真を公開した。続けて「稽古場のテーブルで食べているとどの舞台も共演者やスタッフから『愛妻弁当ですか？いいなー』とからかわれます」と