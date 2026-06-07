タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と福岡県へ里帰りしたことを報告した。この日、北斗は「おはよう〜！！今日は、福岡のばーちゃんに会いに飛びまーす」と報告。「早朝は肌寒かったから羽田空港で、追加ネギたっぷりのお蕎麦食べて体も温まりました〜！！」とつづり、飛行機で福岡へ向かう様子を公開した。その後に更新したブログでは「久々の福岡！？でもないんだけど…数ヶ月ぶりの福岡」