狙いを、定めた。ワールドカップ開幕に向け、事前キャンプ地モンテレイで調整を進める日本代表。活動３日目のトレーニングでのボール回しで、鎌田大地が魅せる。伊東純也のパスをダイレクトでつなぐ。塩貝健人の股の間を通すパス。鎌田は「ホホホホホ！」と歓喜の舞。悔しそうな塩貝もすぐに笑顔を見せる。 サッカーダイジェストの公式SNSがこのシーンを公開すると、「普通に塩貝きれてるのがおもろい 流石負けず嫌い