鋭いスイングでホームランを放った大谷(C)Getty Images初回から猛打が炸裂した。現地時間6月6日に行われているエンゼルス戦で、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席に二塁への内野安打で出塁し、そのわずか20分後に巡ってきた第2打席には左中間への特大アーチを放った。【動画】山本由伸を強烈援護！大谷翔平の貫禄2ランシーンを見る場内熱狂の大量得点を生む猛攻の口火を切った。1回表に先