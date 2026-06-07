お笑いタレントのおばたのお兄さんさんは6月5日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】おばたのお兄さん、38歳の誕生日を報告！「腹筋バキバキやないか！」おばたのお兄さんは「本日6月5日で38歳になりました！ 国民的人気アニメのあの方と同い年です！ バースデイクイズです！」とつづり、3枚の写真を投稿。人気アニメ『名探偵コナン』の38歳のキャラクター・毛利小五郎のものまね姿や裸足で