◇プロ野球 セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(7日、横浜スタジアム)DeNA・小田康一郎選手が初の1軍へ意気込みを見せました。青山学院大から25年ドラフト1位で入団したルーキーは、この日プロ初の1軍昇格。ファームでは46試合出場で打率.247、1本塁打、20打点をマークしています。初の1軍に試合前、「いよいよだなと。待ちに待ったことなのですごく楽しみです」と期待を語った小田選手。続けて「ここで結果を残せるかがすごく大事な