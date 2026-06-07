◇プロ野球セ・パ交流戦巨人−ロッテ（7日、東京ドーム）巨人の1勝1分けで迎えたロッテとの3戦目。両チームのスタメンが発表されました。前日はナイターゲームながら延長12回にもつれる4時間の熱戦を繰り広げた両軍。デーゲームで迎える次戦は、巨人が野手5選手を入れ替えました。前日同様1番起用となった泉口友汰選手に続き、「2番・センター」が松本剛選手、「3番・ライト」が丸佳浩選手。前日はウィットリー投手が先発だった