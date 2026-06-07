ベセント米財務長官【ワシントン共同】欧米の主要メディアは6日、米政府がイランの攻撃で被害を受けた湾岸諸国の復興に、イランの資産の活用を検討していると報じた。関係者の話としている。具体的にどの資産を充てるかは明らかではないが、イラン側は凍結された海外資産の解除を求めており、反発を強めそうだ。ロイター通信によると、ベセント財務長官が湾岸諸国の被害状況を試算するよう指示した。イラン最高指導者モジタ