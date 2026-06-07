50代で相続した1000万円を前に、「投資で増やすべきか」「安全な預金で守るべきか」で悩む夫婦もいるかもしれません。特に近年は、NISAや資産形成ブームの影響で、「預金だけでは損をする」と耳にする機会も増えています。 しかし、定年が近づく50代にとって、若い世代と同じように大きなリスクを取ることには注意が必要です。本記事では、50代で1000万円を運用する際に知っておきたいリスクや、夫婦で折り合いをつけ