女子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米女子オープン」３日目（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ＝パー７１）、３位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）は３バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７４で回り、通算イーブンパーの１８位に後退した。前半は１バーディー、１ボギーにまとめたが、後半に入ると安定感を欠くゴルフになってしまった。１０番パー４でバーディーと取っ