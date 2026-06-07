【モデルプレス＝2026/06/07】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が、6月6日までに自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスの衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出場人気K-POP美女「何頭身？」美脚際立つ圧巻ショートパンツ姿◆カリナ、美脚際立つショートパンツ衣装カリナは「願いを叶えた」と韓国語でつづり、衣装姿の写真を複数枚投稿。シルエットが映えるタイトなジャケットに、ショートパ