スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が６日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！サタぶしゃ！」（土曜・後９時）に出演。尊敬する監督として、仰木彬さんと星野仙一さんの名を挙げた。番組内で理想の上司像についての話題となった。金村氏は「僕も（現役生活を）１８年しかしてないけど、９人の監督の下で野球したからな。（尊敬できるのは）２人やね。仰木さんと星野さん。この２