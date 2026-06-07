◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人対ロッテ戦のスタメンが発表された。坂本勇人内野手が「６番・三塁」で４試合ぶりに先発出場する。外国人枠選手の関係で前日６日のロッテ戦（東京ドーム）でベンチを外れたダルベック内野手は「４番・一塁」でスタメン復帰。５日の同戦を体調不良で欠場していた松本剛外野手も「２番・中堅」で３試合ぶりに先発出場する。両チームのスタメンは以下の通