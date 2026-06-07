◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）広島の勝田成内野手が４月３０日・巨人戦（東京Ｄ）以来となる「遊撃」でスタメン出場する。小園海斗内野手が三塁に回り、坂倉将吾捕手は一塁へ。エレフリス・モンテロ内野手がベンチスタートとなった。救援陣では３連投中の高太一投手がベンチを外れた。交流戦初のカード勝ち越しがかかる一戦。試合は降雨のため１時間遅れの１４時３０分開始予