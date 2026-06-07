やや強めの雨が降っていた６月７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１１頭立て）は、単勝４番人気のビスケットサンド（牝、栗東・佐藤悠太厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、直線半ばで抜け出し１馬身１／４差をつけて勝利した。勝ち時計は１分２１秒９（稍重）。スタートを決め、道中はリズム良く中団で馬群の中を追走。直線でスムーズに外へ出されると、残り２００メートルを切ったところで左ムチ２発。鞍上の