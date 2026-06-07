６月７日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１０頭立て）でジョドレルバンク（牡、美浦・武井亮厩舎）がデビュー戦を白星で飾り、新種牡馬エフフォーリアの産駒としてうれしい初勝利を挙げた。現役時代に父を管理した鹿戸雄一調教師（６４）＝美浦＝は、笑顔で我がことのように喜んだ。「うれしいです。強かったね。子供が勝ったみたいで楽しみです。うちにも何頭か（エフフォーリア産駒が）いるけど、他の厩舎の馬も