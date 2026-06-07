夏の地中海を思わせる爽やかさと官能性を兼ね備えた、ドルチェ＆ガッバーナの人気フレグランス「ライトブルー」シリーズに新たなオードパルファムが仲間入り。2026年6月3日（水）に発売される「ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー オードパルファム」と「ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー プールオム オードパルファム」は、太陽の輝きや海辺の開放感を表現