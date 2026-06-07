タレントの指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。過去に出演した映像作品について語った。「私も結構見られたくない作品いっぱいあって」と切りだした指原。「AKBの演技の時に結構変な役にされがちだった。AKBのドラマってそもそも不思議な脚本であえてやってることが多かった」と振り返った。「女子高生の物語で、私、先生に恋する役だった。演技の中で急に脱ぎ出す。エロ担当。薄