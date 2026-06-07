俳優チャン・グンソク（38）が、過去の車購入時のエピソードを公開した。韓国公営放送KBS2の芸能トーク番組に出演した。車好きで、愛車は「ロールスロイスゴースト（Ghost）」と知られている。過去に韓国のテレビ番組やSNSなどで車内の空間を何度も公開したこともある。チャン・グンソクは「僕は車が好きで、Rで始まる車があったんだけど、その車が韓国で初めて店舗ができたときに2台目を買った」と切り出した。2010年前後に日本