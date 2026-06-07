最上級より180万円安いと評判の手頃な「RAV4」とは！トヨタは2026年3月9日、新型「RAV4」のプラグインハイブリッドモデル（PHEV）を発売しました。2025年末に発売されたハイブリッドモデル（HEV）に加えて、6代目となるRAV4のラインナップが完成しています。新型RAV4は、多様化や電動化、知能化というテーマを掲げて2025年12月に全面改良を受けて登場しました。【画像】超カッコいい！ これが新型「四駆ミドルSUV」最安モデル