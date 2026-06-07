＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞小祝さくらのひと組後ろからスタートしたはずの竹田麗央が、なぜか小祝の2組後にホールアウトしてきた。18ホールのラウンド中に一体、なにがあったのか。【写真】ステキです竹田麗央＆小祝さくらの振袖姿“事件”は前半に起きた。7番で同伴競技者のゼン・リーチー（中国）が足をねんざし、ドクターを呼んで治療を受けることになった。。処