＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6889ヤード・パー72＞神谷そらにとって、忘れられない18ホールになった。ムービングサタデーは、世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）との同組ラウンドに。最高峰舞台で大きな刺激を受けた。【写真】神谷そらはなぜ260ヤードもぶっ飛ばせる？ 秘密は右手にあり前日までのプレーに比べ、この日はティショットが安定せず、ラフからのショットを強いられる場