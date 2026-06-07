＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、日本タイトル2冠を狙う片岡尚之、ツアー初優勝がかかる出利葉太一郎がトータル8アンダー・首位に並んでいる。【写真】さすが最終組熱戦を見守る大ギャラリー3打差3位タイに坂本雄介とコー・タイチ（香港）。4打差5位