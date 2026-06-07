7日の東京5R2歳新馬戦（芝1800メートル）は、新種牡馬エフフォーリア産駒のジョドレルバンク（牡＝武井）が単勝1・3倍の圧倒的な1番人気に応えて先頭ゴール。同産駒の初勝利を飾った。好位から楽に2馬身抜け出す完勝劇に、騎乗したレーンは「精神的に安定していてスタートからずっと手応えが良かった。先頭が早めに仕掛けて距離が離れたが、いい反応でしっかり捕まえられた。先頭に立って気を抜くところはあったが、新馬戦だけ