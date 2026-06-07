俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。アイドルグループ「シブがき隊」の解散について語った。1988年、22歳の時にトップアイドルグループだった「シブがき隊」が解散、俳優の道へと進んだ。本木は当時を振り返り「それぞれにそろそろ賞味期限が切れはじめているかなみたいなところはあったかもしれないし」と明言。「私が好奇心があって。パリでもどこでもヨーロッパに行