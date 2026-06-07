11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は6日（日本時間7日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで合宿4日目を終えた。2日目まで一部別メニューで調整していたDF瀬古歩夢（ルアーブル）はフルメニューを消化。前日5日から完全合流していたことを明かし、「全然大丈夫です。疲労を考慮してもらって別メニューで（調整）させてもらっていた」と万全を強調した。報道陣に公開された11対11の戦術練習ではMF佐野海舟とコ