お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が5日、自身のインスタグラムを更新。趣味のミシンで手作りした「Tシャツ」を披露し、「普通に既製品に見えます！レベル高〜！」「素敵 よく似合ってる」などと反響を呼んでいる。【写真】「レベル高〜！」「オシャレ＆天才」“理想をかなえた”手作りTシャツを着たコカド「もっと人生を豊かに楽しみたい。そのためには何か夢中になれる趣味があった方がいい！」と、40歳から趣味