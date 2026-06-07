神宮球場＝2025年8月第75回全日本大学野球選手権は8日、神宮球場と東京ドームで開幕し、昨年覇者の東北福祉大（仙台六大学）など27校が「大学日本一」の座を懸けて戦う。東北福祉大や、5年ぶりの頂点を狙う慶大（東京六大学）、初優勝を目指す国学院大（東都）は2回戦から登場する。大会は予備日を含む7日間の日程で、決勝は14日に神宮で行われる。