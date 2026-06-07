お笑いコンビ爆笑問題の太田光（61）が7日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。高市早苗首相による中傷動画報道について言及した。高市首相は5日の参院予算委員会で、自身の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成、投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話音声として新たに報じられた内容について「事実ではございません」