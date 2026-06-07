【その他の画像・動画等を元記事で観る】ギャップ可愛いお嬢様との、お世話から始まる甘々ラブコメ、2026年7月4日（土）からMBS、テレ東、BS朝日にて放送される『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』。EDテーマは前島亜美が担当することが決定し、さらに追加キャスト情報が公開され、旭可憐役も前島亜美が演じることが決定した。EDテーマは幅広い分野で活