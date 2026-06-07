【その他の画像・動画等を元記事で観る】“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、2026年6月26日(金)にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の収録曲内容と、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄が解禁となった。今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売される。最新曲となる『オーバーウォッチ