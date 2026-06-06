【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『BLACK TORCH』は2026年7月4日（土）22:00よりTOKYO MXにて放送！ほか各局でも同日より順次放送することが決定した。また本作の新キービジュアル・新PVの公開、OPテーマ・EDテーマ情報など各種新情報が解禁された。2026年7月4日（土）放送のTVアニメ『BLACK TORCH』、新キービジュアル・新PVが公開された。新キービジュアルには本作の主人公である弐郎とその相棒である羅睺