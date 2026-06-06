【その他の画像・動画等を元記事で観る】秋元康総合プロデュース「22/7（ナナブンノニジュウニ）」新加入3期生8名による「22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）」は、22/7の名曲を新たな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく“the 3rdプロジェクト”を展開中。このたび、第3弾作品「叫ぶしかない青春」のmusic videoが公開された。第1弾作品「命の続き」、第2弾作品「未来があるから」に続き、第3弾作品は「叫ぶし