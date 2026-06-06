【その他の画像・動画等を元記事で観る】ボーダー柄の服をトレードマークに、ユルくマジメに音楽と向き合うコンビ――。“ボーダーズ”こと北川勝利と藤村鼓乃美が贈る「ボーダーズの“音の場”」。都営浅草線をめぐるseason4で今回訪れたのは、寺社と住宅地、それに商店街と戦後の街並みを今に残す中延。商住一体の町割りはそれぞれに異なる顔が魅力です。おふたりはこの地でどのような風景を見るのでしょう。PHOTOGRAPHY BY 山本