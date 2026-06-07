日本代表ＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）が、ボランチとして存在感を増していきそうだ。森保ジャパンは、メキシコ・モンテレイで行っている事前合宿４日目（６日＝日本時間７日）のトレーニングでゲーム形式の練習を行い、センターバックが本職である瀬古が、報道陣に公開された部分では、ボランチでのプレーを続けた。瀬古は先月３１日のアイスランド戦でボランチとしてもプレー。「ラストパスであったり、そこの質が悪かったので