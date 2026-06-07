【モデルプレス＝2026/06/07】元乃木坂46の堀未央奈が6月5日、自身のInstagramを更新。韓国を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「美人オーラが爆発」美脚輝くミニスカート姿◆堀未央奈、韓国ミニスカショット公開堀は「bad day → good day？」「人生は経験」とつづり、韓国で撮影した写真を多数投稿。クレーンゲームや雑貨、食事風景、友人とのプリクラショットなど、旅の様子を切り取った